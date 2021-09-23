Львів отримав останній дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу

Сміттєпереробний завод у Львові таки буде. Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на його будівництво.

Це був останній дозвіл, необхідний для старту будівництва. Невдовзі він надійде у Львів, і роботи розпочнуться.

До теми Сміттєпереробний завод у Львові: будівництво розпочнеться зовсім скоро

ДІАМУ видала дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу

За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, одним із завдань Львова є будівництво сучасного сміттєпереробного заводу. У місті реалізовують цей проєкт спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, залучаючи кращих європейських фахівців.

Отримали сьогодні (23 вересня – 24 канал) інформацію, що є дозвіл від нової уповноваженої інституції – ДІАМУ,

– зауважив посадовець.

Москаленко зазначив, що для старту будівництва проходять усі необхідні погоджувальні процедури. Невдовзі дозвіл від ДІАМУ надійде у Львів, і фахівці переходитимуть до наступних кроків. Однак точні терміни початку будівництва комплексу наразі невідомі.

Проєкт будівництва сміттєпереробного заводу у Львові пройшов комплексну державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології

ДІАМУ видала дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу: відео

Коротко про будівництво сміттєпереробного заводу