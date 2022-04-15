Львів щодня відправляє тонни гуманітарної допомоги у центральні та східні області України
Джерело:Львівська міська рада
У Львові за останні 50 днів розгорнувся справжній гуманітарний хаб. Місто не лише приймає у себе вимушено переміщених осіб, а й відправляє по Україні необхідну допомогу.
Так, від початку повномасштабного вторгнення від міст-партнерів із-за кордону приїхали 170 фур. Львів отримав 3 400 тонн гуманітарної допомоги, з яких 85% відправили до інших українських міст і сіл.
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Далі гуманітарку відправляють по всій Україні
Після опрацювання гуманітарні вантажі зі Львова прямують до Києва, Одеси, Харкова, Миколаєва, а також маленьких сіл Чернігівської, Дніпропетровської та Харківської областей. Також місто відправляє допомогу в ті населені пункти, які також приймають українців, котрим довелося евакуйовуватися з "гарячих точок".
Тетяна Хабібрахманова, керівниця міського управління зовнішніх зв’язків та промоції Львова, зазначила, що люди потребують їжі та медикаментів: кровоспинних, знеболювальних, жарознижувальних. Також мовиться про предмети та засоби гігієни, дитяче харчування. Після цього вже йде одяг. У низці українських міст є проблеми з питною водою, тож просять і її.
Волонтери передають не лише ліки, продукти та техніку. Вони везуть також і дитячі малюнки, які мали б надихнути українців до перемоги над ворогом.
Частину гуманітарної допомоги ми також скеровуємо для забезпечення потреб тих українців, які зараз знайшли прихисток у Львові. Це близько 200 тисяч людей. Ми отримуємо запити про потреби з локацій, де проживають евакуйовані,
– сказала Наталія Бунда, керівниця департаменту розвитку, координаторка гуманітарних складів міста.
Зазначимо, що у Львові усі ці дні працювали близько тисячі волонтерів. Деякі з них виконують роботу на міських складах, деякі – комунікують з локаціями, які приймають українців, евакуйованих з інших куточків країни.
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