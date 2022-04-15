Так, с начала полномасштабного вторжения от городов-партнеров из-за рубежа приехали 170 фур. Львов получил 3 400 тонн гуманитарной помощи, из которых 85% отправили в другие украинские города и села.

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Далее гуманитарку отправляют по всей Украине

После обработки гуманитарные грузы из Львова направляются в Киев, Одессу, Харьков, Николаев, а также маленькие села Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областей. Также город отправляет помощь в те населенные пункты, которые принимают украинцев, которым пришлось эвакуироваться из "горячих точек".

Татьяна Хабибрахманова, руководительница городского управления внешних связей и продвижения Львова, отметила, что люди нуждаются в еде и медикаментах: кровоостанавливающих, обезболивающих, жаропонижающих. Также говорится о предметах и средствах гигиены, детском питании. После этого уже идет одежда. В ряде украинских городов есть проблемы с питьевой водой, поэтому просят и ее.

Волонтеры передают не только лекарства, продукты и технику. Они везут также и детские рисунки, которые должны вдохновить украинцев к победе над врагом.

Часть гуманитарной помощи мы также направляем для обеспечения потребностей тех украинцев, которые сейчас нашли приют во Львове. Это около 200 тысяч человек. Мы получаем запросы о потребностях из локаций, где проживают эвакуированные,

– сказала Наталья Бунда, руководительница департамента развития, координатор гуманитарных складов города.

Отметим, что во Львове все эти дни работали около тысячи волонтеров. Некоторые из них выполняют работу на городских складах, некоторые – коммуницируют с локациями, которые принимают украинцев, эвакуированных из других уголков страны.

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