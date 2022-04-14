На борту находятся 50 тонн помощи и полностью оборудованные автомобили скорой помощи. Из Польши они отправятся в Украину.

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Кстати, груз в Варшаву был доставлен украинским самолетом Ан-124.

МИД Украины уже поблагодарил коллег из ОАЭ за быстрый ответ на гуманитарные вызовы.

Помощь для Украины от ОАЭ / Фото посольства Украины.

Каждый самолет демонстрирует настоящие усилия Эмиратов по обеспечению жизненно необходимых потребностей украинцев, пострадавших в результате российской военной агрессии,

– говорится в сообщении.

Посол ОАЭ в Украине Салем Ахмад Аль-Кааби отметил, что за март Эмираты создали воздушный мост и обеспечили передачу Украине продовольствия и медицинской помощи.



ОАЭ отправили автомобили скорой помощи / Фото посольства Украины