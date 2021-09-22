Львів – у жовтій зоні: які обмеження діятимуть у місті

Львів перейде у жовту карантинну зону з 23 вересня. На засіданні міської комісії з питань ТБ та НС вирішили ввести обмеження для закладів освіти, культури та спорту.

У Львові з кожним днем зростає кількість хворих на коронавірус. Наразі у лікарні швидкої допомоги перебувають 306 пацієнтів з пневмоніями.

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90% пацієнтів з коронавірусом – невакциновані

Начальниця управління охорони здоров'я Леся Кобецька розповіла, що у Львові продовжує зростати кількість підтверджених випадків COVID-19.

"Станом на зараз, з 14 до 21 вересня, у Львові вже зареєстровано 1345 пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Хочу акцентувати на тому, що приріст числа COVID-19 збільшився буквально впродовж двох тижнів на 70%", – додала Кобецька.

За її словами, станом на 21 вересня у Львові підтвердили 238 нових випадків інфікування коронавірусом, а за вихідні, 18 та 19 вересня, – 423. На стаціонарному лікуванні у лікарні швидкої допомоги перебувають 306 пацієнтів з пневмоніями, з них 287 – мають підтверджений COVID-19.

"В реанімації – 19 пацієнтів, на ШВЛ – 8 пацієнтів. Сьогодні (21 вересня – 24 канал) в нас надійшло в ЛШМД 39 пацієнтів з COVID-19. Така висока цифра кожного дня. Померло за вихідні 17 осіб, які надійшли у важкому стані", – зазначила Кобецька.

Своєю чергою, 21 вересня від ускладнень померли 4 людини. Посадовиця наголосила, що серед усіх госпіталізованих з коронавірусом 90% не робили щеплення. Тому можна зробити висновок, що вакцинація працює і здебільшого хворіють лише ті, кому її не проводили.

"Також звертаю увагу, що у нас медики провакцинувались понад 50%, і 2 основні найбільші лікарні мають вакцинацію понад 80% – лікарня швидкої медичної допомоги та 8-ма лікарня", – зауважила Кобецька.

Посадовиця підсумувала, що за вересень у лікарні швидкої медичної допомоги померли 62 пацієнти, а це дуже висока смертність.

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Львів переходить у жовту карантинну зону

Міська комісія з питань ТЕБ і НС 21 вересня вирішила запровадити на території Львівської МТГ жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. Обмеження стосуватимуться закладів освіти, культури та спорту. Комісія вирішила:

Львів перебуватиме у жовтій зоні з 23 вересня до 31 грудня 2021 року.

Обмеження у закладах культури. Масові заходи – не більше ніж 1 людина на 4 квадратні метри. Заповненість кінозалів, приміщень інших закладів культури – не більше ніж 50% місць.

Масові заходи – не більше ніж 1 людина на 4 квадратні метри. Заповненість кінозалів, приміщень інших закладів культури – не більше ніж 50% місць. Обмеження у закладах спорту . Заповненість спортзалів, фітнес-центрів – не більше ніж 1 людина на 10 квадратних метрів.

. Заповненість спортзалів, фітнес-центрів – не більше ніж 1 людина на 10 квадратних метрів. Обмеження в освітніх закладах. Школи та садочки працюватимуть за умови 80% вакцинованих, наявності сертифікату про вакцинацію, негативного тесту ПЛР за останні 72 години або довідки, що людина нещодавно перехворіла (до 6 місяців). Також управління освіти повинне видати окремий наказ, що в кожній школі повинен бути відповідальний за контроль щодо вакцинації, ПЛР-тесту чи відповідної довідки. Ця людина нестиме персональну відповідальність за проведену перевірку.

За словами першого заступника мера Львова Андрія Москаленка, заклади сфери послуг, де понад 80% персоналу зробили щеплення, матимуть відповідне ознакування, що тут безпечно.

Є одна річ, яка дає закладам освіти та спорту мотивацію працювати повноцінно, у звичайному режимі – якщо там вакциновано понад 80% персоналу, – зазначив Москаленко.

За словами посадовця, у Львові спостерігають дуже високу динаміку росту захворюваності. Вона є дуже близькою до тієї, яка була у березні – травні. Тож у місті мусять вживати усі необхідні дії, щоб львів'янам було безпечно.



Обмеження, які діятимуть у Львові з 23 вересня / Інфографіка ЛМР

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У школах працюватимуть пункти вакцинації

Керівниця управління освіти Зоряна Довганик розповіла, що у 12 школах Львова працюватимуть пункти, де вакцинуватимуть освітян. Їх розгорнуть у тих освітніх закладах, де велика кількість працівників ще не зробила щеплення.

Загалом у нас ситуація по школах і садочках така, що на сьогодні ми маємо 82 дітей з підтвердженим COVID-19, а також понад 40 викладачів. Бачимо, що діти хворіють більше, ніж вчителі. Сьогодні ми маємо декілька класів, які навчаються дистанційно,

– додала посадовиця.

Також у чотирьох львівських дитсадках закрили по одній групі. За словами Довганик, садочки – менш контактні, тому там є менша захворюваність.

"Щодо рівня вакцинації, то в межах 50% є загалом вакцинація по школах, по садочках – 30% і 45% – в закладах дошкільної освіти. Впродовж останнього тижня рівень вакцинації збільшився на 10%", – зауважила посадовиця.

В освітніх закладах з наступного тижня проводитимуть просвітницьку роботу, щоб збільшити кількість людей, які хочуть вакцинуватися.

За словами Москаленка, у звичному режимі працюватимуть лише ті школи, в яких понад 80% працівників зробили щеплення проти коронавірусу. Де рівень вакцинації є меншим ніж 80%, можливе продовження освітнього процесу за кількох умов:

наявність у працівника сертифікату про вакцинацію;

негативний ПЛР-тест за останні 72 години;

довідка про те, що працівник перехворів на COVID-19 за останні 6 місяців.

"Також ми прийняли рішення, що у 12 школах, де є найнижчий відсоток вакцинації, а середньо статистично це 52 – 53%, там будуть відкриті завтра (22 вересня – 24 канал) центри вакцинації, щоб ще більше стимулювати працівників освіти вакцинуватись", – підсумував Москаленко.

У Львові громадський транспорт працюватиме у звичному режимі, однак з кількома змінами. Там проводитимуть посилений контроль за дотриманням карантинних норм, зокрема, маскового режиму. Якщо перевізник цього не дотримуватиметься, передбачена відповідальність. Контролюватимуть виконання цих вимог поліція й інші служби.