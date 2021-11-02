Львівщина – у лідерах за добовою смертністю від COVID-19
Джерело:ЛОДА
Львівщина наразі перебуває у червоній карантинній зоні. Однак кількість хворих на коронавірус продовжує зростати. 1 листопада область потрапила у трійку лідерів за смертністю від COVID-19.
У стаціонарах лікуються понад 3 тисячі хворих на коронавірус. Понад 200 людей перебувають у реанімації.
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Львівщина – у трійці лідерів за смертністю від COVID-19
З початку пандемії коронавірус виявили у понад 184,28 тисячі жителів Львівщини. Від ускладнень хвороби померли 4602 людини. Своєю чергою, одужали понад 148,3 тисячі хворих.
Аналіз на ПЛР-дослідження 1 листопада вперше набрали у 1956 людей. 56 хворих на коронавірус померли. Так, Львівщина опинилась у трійці лідерів за добовою смертністю від COVID-19.
Загалом 1 листопада провели 2705 досліджень на коронавірус. 1104 з них виявились позитивними.
- У Дрогобицькому районі виявили 28 нових хворих;
- у Золочівському районі – 59;
- у Львівському районі – 719 (у Львові – 518);
- у Стрийському районі – 123;
- у Яворівському районі – 80;
- у Червоноградському районі – 43;
- у Самбірському районі – 52.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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У реанімаціях перебувають понад 200 хворих
З діагнозом COVID-19 1 листопада госпіталізували 358 жителів Львівщини. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 1598 людей. В реанімації перебувають 207 хворих, з них на апаратах ШВЛ – 65.
У стаціонарах лікується 3271 пацієнт. З них лише 299 є вакцинованими (двома дозами – 163). Заповненість ліжкової мережі становить 66,74%. Зокрема, у міських та обласних лікарнях з коронавірусом перебувають (у дужках вказана кількість ліжок для хворих на COVID-19):
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 250 хворих;
- у Центрі легеневого здоров'я (370) – 267;
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 350;
- у ЛОКЛ (120) – 14;
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" (120) – 44;
- у ЛШМД (830) – 472;
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 2;
- у 8 міській клінічній лікарні Львова (350) – 234;
- у 1 МКЛ Львова (200) – 155;
- у 5 МКЛ Львова (175) – 105;
- у Стрийській міській лікарні (190) – 158;
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 150;
- у Рудківській лікарні (100) – 115;
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 192;
- у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ (120) – 120;
- у Сокальській ЦРЛ (326) – 123;
- у Жидачівській ЦРЛ (100) – 92;
- у Пустомитівській (80) – 68;
- у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 84;
- у Жовківській ЦРЛ (100) – 91;
- у Самбірській ЦРЛ (50) – 48;
- у Буській ЦРЛ (80) – 80;
- у Золочівській ЦРЛ (80) – 57.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу