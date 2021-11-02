У стаціонарах лікуються понад 3 тисячі хворих на коронавірус. Понад 200 людей перебувають у реанімації.

Актуально Ситуація критична, – керівник 8 лікарні Львова про ріст кількості госпіталізованих з COVID-19

Львівщина – у трійці лідерів за смертністю від COVID-19

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 184,28 тисячі жителів Львівщини. Від ускладнень хвороби померли 4602 людини. Своєю чергою, одужали понад 148,3 тисячі хворих.

Аналіз на ПЛР-дослідження 1 листопада вперше набрали у 1956 людей. 56 хворих на коронавірус померли. Так, Львівщина опинилась у трійці лідерів за добовою смертністю від COVID-19.

Загалом 1 листопада провели 2705 досліджень на коронавірус. 1104 з них виявились позитивними.

У Дрогобицькому районі виявили 28 нових хворих;

у Золочівському районі – 59;

у Львівському районі – 719 (у Львові – 518);

у Стрийському районі – 123;

у Яворівському районі – 80;

у Червоноградському районі – 43;

у Самбірському районі – 52.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Цікаво На Львівщині – новий рекорд з вакцинації проти COVID-19: кількість охочих щепитись вражає

У реанімаціях перебувають понад 200 хворих

З діагнозом COVID-19 1 листопада госпіталізували 358 жителів Львівщини. Своєю чергою, на самоізоляцію скерували 1598 людей. В реанімації перебувають 207 хворих, з них на апаратах ШВЛ – 65.

У стаціонарах лікується 3271 пацієнт. З них лише 299 є вакцинованими (двома дозами – 163). Заповненість ліжкової мережі становить 66,74%. Зокрема, у міських та обласних лікарнях з коронавірусом перебувають (у дужках вказана кількість ліжок для хворих на COVID-19):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 250 хворих;

у Центрі легеневого здоров'я (370) – 267;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 350;

у ЛОКЛ (120) – 14;

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" (120) – 44;

у ЛШМД (830) – 472;

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 2;

у 8 міській клінічній лікарні Львова (350) – 234;

у 1 МКЛ Львова (200) – 155;

у 5 МКЛ Львова (175) – 105;

у Стрийській міській лікарні (190) – 158;

у Стебницькій міській лікарні (150) – 150;

у Рудківській лікарні (100) – 115;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 192;

у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ (120) – 120;

у Сокальській ЦРЛ (326) – 123;

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 92;

у Пустомитівській (80) – 68;

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 84;

у Жовківській ЦРЛ (100) – 91;

у Самбірській ЦРЛ (50) – 48;

у Буській ЦРЛ (80) – 80;

у Золочівській ЦРЛ (80) – 57.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу