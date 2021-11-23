Львівщина цього тижня може вийти з червоної зони, – головний медик області
Джерело:ЛОДА
Наразі Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні. Проте ситуація з коронавірусом дещо стабілізувалася, тож область скоро може перейти у помаранчеву чи жовту.
Рішення щодо виходу Львівщини з червоної зони можуть ухвалити на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій. Воно відбудеться до кінця цього тижня.
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Львівщина може вийти з червоної зони
Керівник департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що, згідно з даними МОЗ, Львівщина має всі шанси цього тижня вийти із червоної зони карантинних обмежень. Однак потрібно дочекатися рішення Державної комісії ТЕБ та НС. Попри стабілізацію ситуації з коронавірусом, медики закликають жителів області не втрачати пильність.
Все-таки зменшення рівня захворюваності йде достатньо повільно і при нехтуванні карантинних обмежень, ми маємо певні ризики очікувати нового росту захворюваності,
– зазначив Чемерис.
Небезпека нового росту захворюваності на COVID-19 пов'язана не лише з осінньо-зимовим періодом, а й з відновленням роботи освітніх закладів.
"З цього тижня повернулися до навчання учні старших класів, відновили роботу заклади освіти. Відповідно мобільність населення зросла, ризики інфікування стають більшими", – додав головний медик області.
Жителів Львівщини закликають продовжувати дотримуватись карантинних обмежень – носити маски й не нехтувати соціальною дистанцією та гігієною рук.
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Вакцинація – єдиний метод уникнути інфікування
Станом на 23 листопада у стаціонарах лікарень Львівщини перебувають 2759 пацієнтів з COVID-19. Завантаженість ліжкової мережі становить 53,41%.
Попри те, що у відсотковому значенні завантаженість ліжок зменшується, надалі завантаженими залишаються реанімаційні відділення. Так, станом на ранок в реанімації перебуває 222 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 84,
– додав Чемерис.
Медики нагадують, що дотримання карантинних правил та вакцинація є єдиними методами боротьби з пандемією коронавірусу.
"Хоча вакцинація не захищає від повторного інфікування, але на сьогодні – це єдиний активний метод профілактики важкого перебігу захворювання на COVID-19", – зазначила експертка департаменту з імунології Христина Ліщук-Якимович.
Вона також нагадала, що в області проти коронавірусу активно вакцинують дітей віком від 12 років. Щеплення проводять препаратом Pfizer й лише за згодою батьків. Для імунізації дитина повинна мати усі рутинні щеплення.
Загалом на Львівщині вже провели понад 1,48 мільйона щеплень проти COVID-19, з яких майже 623 тисячі – другою дозою:
- препаратом Covieshield – 38 403;
- AstraZeneca – 171 704;
- Coronavac – 409 721;
- Pfizer – 706 057;
- Moderna – 156 503.
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