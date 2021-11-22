Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вулиці Кирилівській, 3а. Відкриття заплановане на 26 листопада. Пункт працюватиме з 11:00 до 18:00.
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У Львові облаштують пункт вакцинації для безхатьків
Виконувач обов'язків директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко розповів, що пункт вакцинації для безхатьків створять для того, щоб дати змогу усім, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватись та мати захист від коронавірусу. Адже пандемія вже набула загрозливих масштабів.
Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з бездомними та організовують їхнє харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю,
– додав посадовець.
Водночас фахівці протягом тижня активно інформуватимуть безхатьків про цей пункт вакцинації. Зокрема, про нього розповідатимуть волонтери громадських організацій там, де вони традиційно годують безпритульних.
Ініціативу втілюватимуть у співпраці з громадськими організаціями:
- ГО "Благоустрій рідного міста";
- ЛМГО Спільнота взаємодопомоги "Оселя";
- БФ "Там де живе надія";
- Релігійна громада Храму Христового Воскресіння;
- ГО "Вектор допомоги";
- БФ "Серця надії";
- Корпорація Добрих Справ;
- "Еліос Львів";
- Спільнота святого Егідія;
- ГО "Тарілка" та інші.
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