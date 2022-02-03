Львівщина значно перевищила епідпоріг: у більшості хворих виявили Омікрон

На Львівщині продовжує стрімко зростати рівень захворюваності на коронавірус. Щодня в області виявляють приблизно 2 тисячі нових хворих.

Лабораторії Львівщини 2 лютого виявили коронавірус у 2369 людей. Наразі в лікарнях області перебувають понад 2 тисячі пацієнтів.

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У більшості хворих виявили Омікрон

Головна епідеміологиня Львівщини Наталія Іванченко-Тімко розповіла, що медики області вже ввели понад 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу. Понад 18,56 тисячі людей вже отримали бустерну дозу препарату.

"Хто ще в роздумах – не зволікайте! 6 місяців після 2 дози пройшло – ідіть за бустером!", – зазначила епідеміологиня.

За її словами, вакциновані, якщо і підхоплюють коронавірус, хворіють значно легше. Також вона закликала щепити дітей віком від 12 років.

Згідно з результатами, отриманими з Референс-лабораторії, з 20 зразків РНК коронавірусу мешканців Львівщини минулого тижня: 18 – Омікрон і 2 – Дельта,

– додала Іванченко-Тімко.

Епідеміологиня закликала усіх носити маски, зберігати дистанцію та слідкувати за гігієною рук. Адже в лікарнях Львівщини станом на 3 лютого перебувають 2169 пацієнтів. З них 155 – в реанімації, а 57 – на апараті ШВЛ.

За інформацією телеграм-каналу "Новини.LIVE Lviv", щодня на Львівщині виявляють приблизно 2 тисячі нових хворих на COVID-19. Тож за останні 2 тижні область вдвічі перевищила епідпоріг. 30% інфікованих штамом Омікрон – діти. Тому обласна комісія ТЕБ і НС 4 лютого планує провести засідання щодо переходу регіону в червону зону.

Наразі Львівщина офіційно перебуває у помаранчевій зоні. Проте обласна комісія з питань ТЕБ та НС посилила карантин до обмежень червоного рівня епіднебезпеки.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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У лікарнях перебувають понад 2 тисячі людей

У ЛОДА розповіли, що за весь час на Львівщині COVID-19 підтвердили у понад 268,66 тисячі людей. 6256 хворих померли, а понад 217,09 тисячі – одужали.

Лабораторії області 2 лютого провели 6342 дослідження на коронавірус. З них 2369 виявилися позитивними. Окрім цього, 296 хворих на COVID-19 госпіталізували, а 4982 – скерували на самоізоляцію. За добу померли 13 пацієнтів.

Наразі ліжкова мережа медзакладів області заповнена на 40,57%. З 2169 людей, які перебувають в стаціонарах, вакцинованими є лише 430. З них 388 отримали обидві дози препарату. Пацієнти перебувають в таких лікарнях (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на коронавірус):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 171;

у Центрі легеневого здоров'я (370) – 238;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 151;

у ЛОКЛ (120) – 80;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" (150) – 82;

у Лікарні святого Миколая (1 ТМО міста Львова) (150) – 91;

у ЛШМД (830) – 312;

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 25;

у 8-й міській клінічній лікарні міста Львова (420) – 95;

у 5-й МКЛ міста Львова (175) – 89;

у Стрийській міській лікарні (190) – 143;

у Стебницькій міській лікарні (150) – 135;

у Рудківській лікарні (100) – 110;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 140;

у Кам'янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 81;

у Сокальській ЦРЛ (326) – 44;

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 38;

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 85;

у Золочівській ЦРЛ (210) – 59.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Текст допису Наталії Іванченко-Тімко:

Медики Львівщини ввели понад 2 млн доз вакцини проти коронавірусу! З них 18 561 людина отримала БУСТЕР! Хто ще в роздумах — не зволікайте! 6 місяців після 2-ї дози пройшло — ідіть за бустером! Таки вакциновані, якщо і хворіють, то значно легше! Не забувайте про дітей віком від 12 років! Згідно з результатами, отриманих з Референс-лабораторії, з 20 зразків РНК коронавірусу мешканців Львівщини минулого тижня - 18 ОМІКРОН і 2 ДЕЛЬТА. Маска, соціальна дистанція, гігієна рук і вакцинація. Бережіть себе і своїх рідних. В лікарнях Львівщини станом на сьогодні 2 169 пацієнтів. З них 155 в реанімації та 57 на апараті ШВЛ. За вчора кількість хворих збільшилась на 2 369.

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