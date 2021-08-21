На Львівщині 14-річну дівчинку вразило струмом на даху потяга: фото з місця події
Джерело:ДСНС Львівщини
У Самборі 20 серпня 14-річну дівчину вразило струмом на даху вагона-цистерни. Дитина потрапила до реанімації.
Рятувальники зняли постраждалу з вагона. Як вона опинилась на даху потяга, наразі невідомо.
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14-річну дівчинку вразило струмом на даху потяга
- О 18:53 рятувальникам надійшло повідомлення, що на вулиці Вокзальній 14-річну дівчинку вдарило струмом.
- Дитина перебувала на даху вагона-цистерни, який стояв на залізничній станції "Самбір".
- Співробітники ДСНС негайно виїхали на місце події.
Дитину вразило струмом на вагоні / Фото ДСНС Львівщини
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Дівчинку госпіталізували
Рятувальники за допомогою висувної драбини, мотузки та твердих нош зняли постраждалу з вагона. Її передали медикам швидкої.
Дівчинка перебувала у стані середнього ступеня важкості. Її госпіталізували в реанімаційне відділення Самбірської центральної районної лікарні. Наразі обставини та причини події встановлюють правоохоронці.Зверніть увагу! У Львові 9 липня на цистерні вантажного потяга вразило струмом 26-річну жінку. Постраждала отримала 70% опіків тіла. Вона перебувала у важкому стані на апараті ШВЛ.
Інцидент трапився на залізничній станції "Самбір" / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники зняли дівчинку з вагона / Фото ДСНС Львівщини
Дитина потрапила до лікарні / Фото ДСНС Львівщини
Обставини події встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини