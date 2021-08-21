Спасатели сняли пострадавшую из вагона. Как она оказалась на крыше поезда, пока неизвестно.

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14-летнюю девушку ударило током на крыше поезда

  • В 18:53 спасателям поступило сообщение, что на улице Вокзальной 14-летнюю девушку ударило током.
  • Она находилась на крыше вагона-цистерны, который стоял на железнодорожной станции "Самбор".
  • Сотрудники ГСЧС немедленно выехали на место происшествия.

На Львівщині 14-річну дівчинку вразило струмом на даху потяга: фото з місця події
Девушку​ ударило током на вагоне / Фото ГСЧС Львовщины

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Девушку госпитализировали

Спасатели с помощью выдвижной лестницы, веревки и твердых носилок сняли пострадавшую из вагона. Ее передали медикам скорой.

Девушка находилась в состоянии средней степени тяжести. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают правоохранители.

На Львівщині 14-річну дівчинку вразило струмом на даху потяга: фото з місця події
Инцидент произошел на железнодорожной станции "Самбор" / Фото ГСЧС Львовщины

На Львівщині 14-річну дівчинку вразило струмом на даху потяга: фото з місця події
Спасатели сняли девушку из вагона / Фото ГСЧС Львовщины

На Львівщині 14-річну дівчинку вразило струмом на даху потяга: фото з місця події
Девушка попала в больницу / Фото ГСЧС Львовщины

На Львівщині 14-річну дівчинку вразило струмом на даху потяга: фото з місця події
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины