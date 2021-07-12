Пациентка не может объяснить, как она попала на цистерну поезда. По словам женщины, она не помнит, почему это сделала.

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Женщина находится в реанимации

Женщина в результате поражения током получила ожоги 70% тела. Заведующий Центром термической травмы и пластической хирургии 8-й городской больницы Василий Савчин рассказал, что сейчас состояние пациентки – стабильно тяжелое. После трагического инцидента женщину вывели из шока и стабилизировали. Сейчас она находится в сознании в реанимации.

Сейчас начнется период токсемии – 2 недели она еще будет тяжелая. Сегодня состоится первая операция – будем убирать мертвые ткани, чтобы уменьшить интоксикацию. Работа только начинается,

– рассказал Свечение.

Комбустиолог пояснил, что в целом у пациентки обожженно туловище и верхние и нижние конечности. Сейчас трудно сказать, сколько операций ей потребуется.

Женщина нуждается в донорской крови

Богдан Шведт, который организовал помощь для пострадавшей, рассказал, что женщина нуждается в донорской крови всех групп и деньгах на лечение.

"Ирина всё так же нуждается – ничего не изменилось. Речь идет и о крови, и о средствах. Пока точно не знаем, что нужно купить, или на что именно направить деньги, чтобы помочь Ирине", – добавил Шведт.

По его словам, у женщины впереди еще немало операций – пересадка кожи, для проведения которой, вероятно, ее придется транспортировать.

"То есть, потребности могут меняться каждый день. Главное, чтобы ее тело выдержало нагрузки", – отметил Шведт.

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Женщина не помнит, как оказалась на цистерне

Пострадавшая родом из Волынской области. Во Львове она снимала квартиру и работала в одном из львовских издательств. Пока неизвестно, что именно случилось во время трагического инцидента.

Знаем, что Ирина, переходя через железнодорожные пути, увидела цистерну с лестницей и решила подняться. Зачем она это сделала – неизвестно,

– рассказал Шведт.

Сама пострадавшая не может объяснить своего поступка. Когда с женщиной общались и просили объяснить, она сказала, что не помнит.

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