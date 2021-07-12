Пацієнтка не може пояснити, як вона потрапила на цистерну потяга. За словами жінки, вона не пам'ятає, чому це зробила.

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Жінка перебуває у реанімації

Жінка внаслідок ураження струмом отримала опіки 70% тіла. Завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії 8-ї міської лікарні Василь Савчин розповів, що наразі стан пацієнтки – стабільно важкий. Після трагічного інциденту жінку вивели із шоку та стабілізували. Наразі вона перебуває при свідомості у реанімації.

Зараз почнеться період токсемії – 2 тижні вона ще буде важка. Сьогодні відбудеться перша операція – будемо забирати мертві тканини, щоб зменшити інтоксикацію. Робота тільки починається,

– розповів Савчин.

Комбустіолог пояснив, що найбільше у пацієнтки обпечені тулуб та верхні й нижні кінцівки. Наразі важко сказати, скільки операцій вона потребуватиме.

Жінка потребує донорської крові

Богдан Шведт, який організував допомогу для постраждалої, розповів що жінка потребує донорської крові усіх груп та грошей на лікування.

"Потреби для Ірини залишаються – вони не змінилися. Мовиться і про кров, і про кошти. Наразі точно не знаємо, що потрібно купити, чи на що саме скерувати гроші, щоб допомогти Ірині", – додав Шведт.

За його словами, у жінки попереду ще чимало операцій – пересадка шкіри, для проведення якої, ймовірно, її доведеться транспортувати.

"Тобто, потреби можуть змінюватися щодня. Головне, аби її тіло витримало навантаження", – зазначив Шведт.

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Жінка не пам'ятає, як опинилась на цистерні

Постраждала родом із Волинської області. У Львові вона винаймала квартиру та працювала в одному з львівських видавництв. Наразі невідомо, що саме трапилось під час трагічного інциденту.

Знаємо, що Ірина, переходячи через залізничну колію, побачила цистерну з драбиною і вирішила піднятися. Навіщо вона це зробила – невідомо,

– розповів Шведт.

Сама постраждала не може пояснити свого вчинку. Коли з жінкою спілкувалися та просили пояснити, вона сказала, що не пам'ятає.

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