На отдыхе погибли 26-летний Влад Каснер и 28-летний Евгений Иванов. Они работали айтишниками в компании SendPulse.

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Родные воочию видели гибель ребят

Коллектив IT-компании SendPulse из Чернигова в выходные проводил корпоратив в загородном отеле "Бреч". Вместе с сотрудниками фирмы были их родные. Вечером молодежь группками гуляла у озера.

Вдруг девушки услышали крики, что одному из парней стало плохо в воде. Его побежал спасать коллега.

Я тогда была у озера и видела как Женя сорвался и побежал спасать Влада. Но тут и Жене стало плохо, он резко упал, у него были судороги и он мгновенно потерял сознание. Когда они падали в обморок, оба издали очень неестественный крик,

– рассказала работница ИТ-компании Алина Гатченко.

Дальше кто-то закричал, что там ток, и чтобы немедленно все вышли из воды. Люди вокруг видели все собственными глазами: тела в воде лежали. Пришлось ждать, пока работники баз обесточат всю территорию.

Как рассказывают очевидцы, работники были растеряны и не могли сразу понять, что надо делать. Все это время Женя и Влад находились в воде под действием электричества.

Извлекать тела вызвался охранник базы. Он на надувной доске для серфинга подплыл и веслом вытаскивал ребят. Он отказался брать алюминиевый сачок для чистки бассейна, поскольку вода еще билась током.

Коллеги предполагают, что причиной гибели их друзей стала халатность.

В озеро выходит труба и насос для искусственного водопада. Муж нашей сотрудницы, сам по профессии электрик, когда все это увидел, сказал, что все сделано неправильно,

– отметила сотрудница ИТ-фирмы.

Коллеги рассказывают: Женя и Влад были очень жизнерадостными и активными. Оба играли в футбольной команде. Влад лишь недавно женился, к сожалению, его жена видела собственными глазами его смерть.

У Жени остался трехлетний сын и жена.

Что говорят в полиции

Полиция уже начала расследование уголовного производства. Полицейские установили, что двое мужчин во время отдыха на территории комплекса зашли в озеро и погибли. По словам очевидцев, мужчин поразило током.

Впрочем, пока правоохранители не утверждают, что это произошло из-за электричества. Полиция ожидает результатов экспертных исследований для установления причин и обстоятельств гибели людей.

По данному факту открыли производство по части 2 статьи 119 – убийство двух лиц, совершенное по неосторожности. Виновным грозит срок от 5 до 8 лет.