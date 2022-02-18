На Львівщині 20-річний юнак розстріляв мікроавтобус із пасажирами
Джерело:поліція Львівщини
Біля міста Яворів, що на Львівщині 18 лютого хлопець обстріляв з пістолета мікроавтобус із пасажирами. 20-річний юнак був тоді п'яний.
Інцидент трапився приблизно о 3 годині ночі в селі Наконечне. До поліції звернувся 37-річний житель Тернополя.
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Які наслідки інциденту
Коли заявник повідомив, що його авто Mercedes-Benz Vito розстріляли, туди негайно направили правоохоронців. Вони по приїзду встановили, що в момент стрілянини всередині транспорту були 6 людей. На щастя, ніхто з них не постраждав.
Згодом затримали п'яного підозрюваного. Як він пояснив свої дії – наразі не відомо. На фото з місця видно, що в транспорту пошкодилося одне вікно.
Скло автомобіля, куди влучила куля / Фото Нацполіції
Що загрожує за такі дії
Правоохоронці відкрили провадження за статтею Кримінального кодексу "Хуліганство". Якщо вину затриманого доведуть у суді, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.
Кілька інших подій зі зброєю
- На правому березі Дніпра 15 лютого невідомий обстріляв автомобіль. Всередині перебували кілька людей. У поліції зазначили, що постраждала тільки водійка легковика. Жінці прострелили палець.
- В Одесі 7 лютого затримали іноземку, яка вистрілила в чоловіка "флобером". Це сталося посеред ночі, коли в неї з двома незнайомцями виник конфлікт. Як наслідок потерпілий одразу загинув.
- На Вінниччині в нічному клубі 22 січня виник конфлікт між двома компаніями. Згодом він переріс у бійку під час якої один із чоловіків витягнув пістолет. Стрілок зачинився у вбиральні, проте це не допомогло. Силовики КОРД затримали підозрюваного.