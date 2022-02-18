Инцидент произошел примерно в 3 часа ночи в селе Наконечное. В полицию обратился 37-летний житель Тернополя.
Заметьте На Львовщине неизвестные стреляли в магазин депутата: полиция начала расследование
Какие последствия инцидента
Когда заявитель сообщил, что его автомобиль Mercedes-Benz Vito расстреляли, туда немедленно направили правоохранителей. Они по приезду установили, что в момент стрельбы внутри транспорта было 6 человек. К счастью, никто из них не пострадал.
Впоследствии задержали пьяного подозреваемого. Как он объяснил свои действия – пока неизвестно. На фото с места видно, что в транспорте повреждено одно окно.
Стекло автомобиля, куда попала пуля / Фото Нацполиции
Что чревато за такие действия
Правоохранители открыли производство по статье Уголовного кодекса "Хулиганство". Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.
Несколько других событий с оружием
- На правом берегу Днепра 15 февраля неизвестный обстрелял автомобиль. Внутри находились несколько человек. В полиции отметили, что пострадала только водитель легковушки. Женщине прострелили палец.
- В Одессе 7 февраля задержали иностранку, которая выстрелила в мужчину "флобером". Это произошло ночью, когда у нее с двумя незнакомцами возник конфликт. В результате пострадавший сразу погиб.
- В Винницкой области в ночном клубе 22 января возник конфликт между двумя компаниями. Впоследствии он перерос в драку, во время которой один из мужчин вытащил пистолет. Стрелок закрылся в туалете, однако это не помогло. Силовики КОРД задержали подозреваемого.