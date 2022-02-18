Инцидент произошел примерно в 3 часа ночи в селе Наконечное. В полицию обратился 37-летний житель Тернополя.

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Какие последствия инцидента

Когда заявитель сообщил, что его автомобиль Mercedes-Benz Vito расстреляли, туда немедленно направили правоохранителей. Они по приезду установили, что в момент стрельбы внутри транспорта было 6 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

Впоследствии задержали пьяного подозреваемого. Как он объяснил свои действия – пока неизвестно. На фото с места видно, что в транспорте повреждено одно окно.

Стекло автомобиля, куда попала пуля / Фото Нацполиции

Что чревато за такие действия

Правоохранители открыли производство по статье Уголовного кодекса "Хулиганство". Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

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