Про це повідомили 30 липня. Спеціалісти з відділу лабораторного контролю взяли проби нафти на експертизу.

Актуально ОПЕК + змінила базові рівні видобутку нафти й продовжила угоду до кінця 2022 року



Поблизу Сколе на Львівщині стався вилив нафти / Фото Державної екологічної інспекції Львівщини



Наразі не відомо, чи речовина зашкодила ґрунту/ Фото Державної екологічної інспекції Львівщини

Чому нафта шкідлива

Це горюча корисна копалина, яка складається із шкідливих речовин, а саме – смолисто-асфальтенових сполук. Тому забруднення нафтою – це екологічна катастрофа. Коли речовина потрапляє в ґрунт, то на цьому місці багато років не росте трава.

Внаслідок великого розливу нафти через 3 дні більшість видів ґрунтових тварин повністю зникають. Нафтопродукти в природних умовах розкладаються не один рік.



Дані зі статті Я. Процька "Влив нафти і нафтопродуктів на ґрунтовий покрив"