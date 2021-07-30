Про це повідомили 30 липня. Спеціалісти з відділу лабораторного контролю взяли проби нафти на експертизу.
Актуально ОПЕК + змінила базові рівні видобутку нафти й продовжила угоду до кінця 2022 року
Винні сплатять штраф
- Нафту виявили біля сіл Нижня Стинава та Нижнє Синьовидне.
- Вона витікала з металевого резервуара РГС-5.
- Ймовірно, речовина вже встигла негативно вплинути на землю та рослини.
- Державна екологічна інспекція хоче знайти винних та притягнути їх до адміністративної відповідальності.
- Тому інформацію передали до Стрийського відділу поліції на Львівщині, Сколівську міську раду та Грабовецько-Дулібівську сільську раду.
- Причетним мають нарахувати штраф через збитки, завдані державі.
Поблизу Сколе на Львівщині стався вилив нафти / Фото Державної екологічної інспекції Львівщини
Наразі не відомо, чи речовина зашкодила ґрунту/ Фото Державної екологічної інспекції Львівщини
Чому нафта шкідлива
Це горюча корисна копалина, яка складається із шкідливих речовин, а саме – смолисто-асфальтенових сполук. Тому забруднення нафтою – це екологічна катастрофа. Коли речовина потрапляє в ґрунт, то на цьому місці багато років не росте трава.
Внаслідок великого розливу нафти через 3 дні більшість видів ґрунтових тварин повністю зникають. Нафтопродукти в природних умовах розкладаються не один рік.
Дані зі статті Я. Процька "Влив нафти і нафтопродуктів на ґрунтовий покрив"