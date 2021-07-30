Про це повідомили 30 липня. Спеціалісти з відділу лабораторного контролю взяли проби нафти на експертизу.

Актуально ОПЕК + змінила базові рівні видобутку нафти й продовжила угоду до кінця 2022 року

Винні сплатять штраф

  • Нафту виявили біля сіл Нижня Стинава та Нижнє Синьовидне.
  • Вона витікала з металевого резервуара РГС-5.
  • Ймовірно, речовина вже встигла негативно вплинути на землю та рослини.
  • Державна екологічна інспекція хоче знайти винних та притягнути їх до адміністративної відповідальності.
  • Тому інформацію передали до Стрийського відділу поліції на Львівщині, Сколівську міську раду та Грабовецько-Дулібівську сільську раду.
  • Причетним мають нарахувати штраф через збитки, завдані державі.

На Львівщині Вилив нафти Біля Сколе 30.07.2021
Поблизу Сколе на Львівщині стався вилив нафти / Фото Державної екологічної інспекції Львівщини

Вилив нафти На Львівщині Біля Сколе 30.07.2021
Наразі не відомо, чи речовина зашкодила ґрунту/ Фото Державної екологічної інспекції Львівщини

Чому нафта шкідлива

Це горюча корисна копалина, яка складається із шкідливих речовин, а саме – смолисто-асфальтенових сполук. Тому забруднення нафтою – це екологічна катастрофа. Коли речовина потрапляє в ґрунт, то на цьому місці багато років не росте трава.
Внаслідок великого розливу нафти через 3 дні більшість видів ґрунтових тварин повністю зникають. Нафтопродукти в природних умовах розкладаються не один рік.


Дані зі статті Я. Процька "Влив нафти і нафтопродуктів на ґрунтовий покрив"