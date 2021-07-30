Об этом сообщили 30 июля. Специалисты из отдела лабораторного контроля взяли пробы нефти на экспертизу.

Актуально ОПЕК + изменила базовые уровни добычи нефти и продлила соглашение до конца 2022 года

Должны оплатить штраф

  • Нефть обнаружили возле сел Нижняя Стинава и Нижнее Синевидное.
  • Она вытекала из металлического резервуара РГС-5.
  • Вероятно, вещество уже успело негативно повлиять на землю и растения.
  • Государственная экологическая инспекция хочет найти виновных и привлечь их к административной ответственности.
  • Поэтому информацию передали в Стрыйский отдел полиции на Львовщине, Сколевский городской совет и Грабовецко-Дулибовский сельский совет.
  • Причастным должны начислить штраф за ущерб, причиненный государству.

На Львівщині Вилив нафти Біля Сколе 30.07.2021
Вблизи Сколе на Львовщине произошла утечка нефти / Фото Государственной экологической инспекции Львовщины

Вилив нафти На Львівщині Біля Сколе 30.07.2021
Пока не известно, навредило ли вещество почве / Фото Государственной экологической инспекции Львовщины

Почему нефть вредна

Это горючее полезное ископаемое, которое состоит из вредных веществ, а именно – смолисто-асфальтеновых соединений. Поэтому загрязнение нефтью – это экологическая катастрофа. Когда вещество попадает в почву, то на этом месте много лет не растет трава.
Вследствие большого разлива нефти через 3 дня большинство видов почвенных животных полностью исчезают. Нефтепродукты в естественных условиях разлагаются не один год.


Данные из статьи Я. Процкой "Влияние нефти и нефтепродуктов на почвенный покров"