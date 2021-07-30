Об этом сообщили 30 июля. Специалисты из отдела лабораторного контроля взяли пробы нефти на экспертизу.
Актуально ОПЕК + изменила базовые уровни добычи нефти и продлила соглашение до конца 2022 года
Должны оплатить штраф
- Нефть обнаружили возле сел Нижняя Стинава и Нижнее Синевидное.
- Она вытекала из металлического резервуара РГС-5.
- Вероятно, вещество уже успело негативно повлиять на землю и растения.
- Государственная экологическая инспекция хочет найти виновных и привлечь их к административной ответственности.
- Поэтому информацию передали в Стрыйский отдел полиции на Львовщине, Сколевский городской совет и Грабовецко-Дулибовский сельский совет.
- Причастным должны начислить штраф за ущерб, причиненный государству.
Вблизи Сколе на Львовщине произошла утечка нефти / Фото Государственной экологической инспекции Львовщины
Пока не известно, навредило ли вещество почве / Фото Государственной экологической инспекции Львовщины
Почему нефть вредна
Это горючее полезное ископаемое, которое состоит из вредных веществ, а именно – смолисто-асфальтеновых соединений. Поэтому загрязнение нефтью – это экологическая катастрофа. Когда вещество попадает в почву, то на этом месте много лет не растет трава.
Вследствие большого разлива нефти через 3 дня большинство видов почвенных животных полностью исчезают. Нефтепродукты в естественных условиях разлагаются не один год.
Данные из статьи Я. Процкой "Влияние нефти и нефтепродуктов на почвенный покров"