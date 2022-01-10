На Львівщині ДБР викрило митника, який допомагав контрабандистам

Слідчі ДБР повідомили про підозру митному інспектору. Він допоміг контрабандистам, вказавши у документах неправдиві дані про вантаж.

Затриманому загрожує в'язниця. Процесуальне керівництво розслідування здійснює Львівська облпрокуратура.

Цікаво Затриманий на хабарі посадовець "Галсільлісу" відсудив у держави майже мільйон гривень

Митник не вніс у документи правдиву інформацію

Працівники Територіального управління ДБР Львова затримали державного інспектора митного поста "Рава-Руська". Він, зловживаючи службовим становищем, пропустив товари широкого вжитку без сплати обов'язкових митних платежів.

Посадовець в автоматизованій системі митного оформлення вказав, що вантажу в мікроавтобусі не було та завантажив попередньо підготовану фотографію порожнього вантажного відсіку. Так, перевізник ухилився від сплати митних платежів на понад 121 тисячу гривень.



Слідчі ДБР затримали митника / Фото ДБР

Зауважте Не підписував угоду без "відкату": СБУ затримала посадовця Держпродспоживслужби

Митнику повідомили про підозру

Посадовцеві повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Якщо провину митника доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років за ґратами.

Наразі слідчі продовжують проводити розслідування. Вони перевіряють причетність до цього злочину інших працівників митної та прикордонної служб.



Досудове розслідування триває / Фото ДБР