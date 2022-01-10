Затриманому загрожує в'язниця. Процесуальне керівництво розслідування здійснює Львівська облпрокуратура.

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Митник не вніс у документи правдиву інформацію

Працівники Територіального управління ДБР Львова затримали державного інспектора митного поста "Рава-Руська". Він, зловживаючи службовим становищем, пропустив товари широкого вжитку без сплати обов'язкових митних платежів.

Посадовець в автоматизованій системі митного оформлення вказав, що вантажу в мікроавтобусі не було та завантажив попередньо підготовану фотографію порожнього вантажного відсіку. Так, перевізник ухилився від сплати митних платежів на понад 121 тисячу гривень.

На Львівщині ДБР викрило митника, який допомагав контрабандистам
Слідчі ДБР затримали митника / Фото ДБР

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Митнику повідомили про підозру

Посадовцеві повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Якщо провину митника доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років за ґратами.

Наразі слідчі продовжують проводити розслідування. Вони перевіряють причетність до цього злочину інших працівників митної та прикордонної служб.

На Львівщині ДБР викрило митника, який допомагав контрабандистам
Досудове розслідування триває / Фото ДБР