Задержанному грозит тюрьма. Процессуальное руководство расследования осуществляет Львовская облпрокуратура.

Интересно Задержанный на взятке чиновник "Галсильлиса" отсудил у государства почти миллион гривен

Таможенник не внес в документы правдивую информацию

Сотрудники Территориального управления ГБР Львова задержали государственного инспектора таможенного поста "Рава-Русская". Он, злоупотребляя служебным положением, пропустил продукты широкого потребления без уплаты обязательных таможенных платежей.

Чиновник в автоматизированной системе таможенного оформления указал, что груза в микроавтобусе не было и загрузил предварительно подготовленную фотографию пустого грузового отсека. Таким образом, перевозчик уклонился от уплаты таможенных платежей на более чем 121 тысячу гривен.

Следователи ГБР задержали таможенника / Фото ГБР

Внимание Не подписывал соглашение без "отката": СБУ задержала должностного лица Госпродпотребслужбы

Таможеннику сообщили о подозрении

Чиновнику сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Если вину таможенника докажут в суде, ему грозит до 3 лет за решеткой.

В настоящее время следователи продолжают проводить расследование. Они проверяют причастность к преступлению других работников таможенной и пограничной служб.

Досудебное расследование продолжается / Фото ГБР