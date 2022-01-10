Задержанному грозит тюрьма. Процессуальное руководство расследования осуществляет Львовская облпрокуратура.

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Таможенник не внес в документы правдивую информацию

Сотрудники Территориального управления ГБР Львова задержали государственного инспектора таможенного поста "Рава-Русская". Он, злоупотребляя служебным положением, пропустил продукты широкого потребления без уплаты обязательных таможенных платежей.

Чиновник в автоматизированной системе таможенного оформления указал, что груза в микроавтобусе не было и загрузил предварительно подготовленную фотографию пустого грузового отсека. Таким образом, перевозчик уклонился от уплаты таможенных платежей на более чем 121 тысячу гривен.

На Львівщині ДБР викрило митника, який допомагав контрабандистамСледователи ГБР задержали таможенника / Фото ГБР

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Таможеннику сообщили о подозрении

Чиновнику сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Если вину таможенника докажут в суде, ему грозит до 3 лет за решеткой.

В настоящее время следователи продолжают проводить расследование. Они проверяют причастность к преступлению других работников таможенной и пограничной служб.

На Львівщині ДБР викрило митника, який допомагав контрабандистамДосудебное расследование продолжается / Фото ГБР