На Львівщині на хабарі спіймали керівника лісгоспу: фото з місця події

Правоохоронці затримали на хабарі посадовця Сколівського військового лісгоспу. Він за 50 тисяч гривень пообіцяв посприяти відпуску деревини за зниженою вартістю.

Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру. Йому загрожує в'язниця.

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Лісника затримали на хабарі

За версією Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону, лісничий Сколівського військового лісгоспу отримав хабар за відпуск деревини без аукціону.

Оперативники 2 вересня затримали зловмисника.

У той час він отримував другу частину хабаря – 30 тисяч гривень.

У серпні правоохоронці також задокументували одержання посадовцем першого "траншу" – 20 тисяч гривень.

За "винагороду" директор лісництва обіцяв посприяти у безперешкодному відпуску деревини за заниженими цінами.

Правоохоронці вилучили гроші.

Дивіться фото затримання лісника / Фото поліції Львівщини та Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері

Досудове розслідування триває

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди". Якщо провину посадовця доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Також у затриманого можуть конфіскувати майно.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру, оберуть запобіжний захід та відсторонять від посади.

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