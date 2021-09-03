Вскоре мужчине сообщат о подозрении. Ему грозит тюрьма.

К теме Шесть лет с конфискацией: ВАКС отправил в тюрьму бывшего председателя суда

Лесника задержали на взятке

По версии Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона, лесничий Сколевского военного лесхоза получил взятку за отпуск древесины без аукциона.

Оперативники 2 сентября задержали злоумышленника.

В то время он получал вторую часть взятки – 30 тысяч гривен.

В августе правоохранители также задокументировали получение должностным лицом первого "транша" – 20 тысяч гривен.

За "вознаграждение" директор лесничества обещал посодействовать в беспрепятственном отпуске древесины по заниженным ценам.

Правоохранители изъяли деньги.

Смотрите фото задержания лесника / Фото полиции Львовщины и Львовской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере

Досудебное расследование продолжается

Правоохранители открыли уголовное производство за "вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды". Если вину чиновника докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Также у задержанного могут конфисковать имущество.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре мужчине сообщат о подозрении, изберут меру пресечения и отстранят от должности.

Читайте также Поборы с грузовиков: патрульных Херсонщины отстранилы после обысков ГБР