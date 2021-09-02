Решение приняли судьи Высшего антикоррупционного суда Инна Белоус, Алексей Кравчук и Евгений Крук. Судебные заседания длились около 2 лет.

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Коллегия судей признала его (Кренцеля – 24 канал) виновным в получении 2 тысяч долларов взятки в обмен на решение не отменять испытательный срок и не отправлять осужденного в колонию,

– говорится в сообщении.

Кроме того, на 5 лет посадили адвоката Наталью Лесную. Ее признали виновной в передаче взятки судье. У Лесной конфискуют 50% имущества. Также она не сможет заниматься адвокатской деятельностью в течение 2 лет.

Судью и адвоката задержали еще в 2016 году. Впоследствии дело отправили в Калужский районный суд Ивано-Франковской области.

Лишь в конце октября 2019 года дело попало в Антикоррупционный суд. Рассмотрение стартовало с самого начала.

Дело о миллионной взятке в Харьковском облсовете

ВАКС также избрал меру пресечения адвокату Руслану Танабашу, который фигурирует в деле о получении миллионной взятки в Харьковском облсовете.

Адвоката взяли под стражу с возможностью внести залог в размере 713 тысяч гривен.

Кроме того, в деле фигурируют экс-глава облсовета Харькова Артур Товмасян и его заместитель Андрей Малыш.

Сообщение Центра противодействия коррупции:

Шесть лет с конфискацией: ВАКС отправил в тюрьму бывшего председателя суда.

Судьи Высшего антикоррупционного суда Инна Белоус, Алексей Кравчук и Евгений Крук приговорили к 6 годам тюрьмы своего бывшего коллегу – экс-главу Козовского районного суда Тернопольской области Михаила Кренцеля. Суд также конфисковал все его имущество и лишил в течение трех лет права занимать определенные должности.

Коллегия судей признала его виновным в получении 2 тысяч долларов взятки в обмен на решение не отменять испытательный срок и не отправлять осужденного в колонию.

Вместе с Кренцелем 5 лет тюрьмы получила адвокат Наталья Лесная, которая передавала судье взятку. Ее лишили права заниматься адвокатской деятельностью на два года и конфисковали половину имущества.

Обвиняемому экс-судье до 31 октября продлили меру пресечения в виде залога и обязали его не покидать поселок Козова, в котором он проживает. Лесная должна будет находиться под ночным домашним арестом. Оба должны носить электронный браслет контроля.

Кренцеля и Лесную задержали еще в феврале 2016 года. Дело перебрасывали от суда в суд, пока оно не попало в Калужский районный суд Ивано-Франковской области. Там производства припадали пылью почти два года, пока в конце октября 2019 года оно не попало в Антикоррупционный суд. Рассмотрение начали с самого начала.

Менее чем за два года судьи Белоус, Кравчук и Крук назначили 31 судебное заседание и вынесли приговор.