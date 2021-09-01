30 серпня у приміщенні управління патрульної поліції ДБР проводило обшуки. Тоді ж Департамент патрульної поліції почав службове розслідування.
До речі СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії захопити Крим
Як діяла схема
За сприяння поліцейського Управління патрульної поліції в Херсонській області та приватного підприємця. На постах поліції пропускалися вантажівки з понаднормовою вагою.
Щоб проїхати безперешкодно і уникнути перевірки, водії зверталися до приватного підприємця, який домовлявся з поліцейськими щодо вільного проїзду на тому, чи іншому посту.
Так з поборів зловмисники за тиждень заробляли не менше 30 тисяч гривень. Працівники ДБР затримали поліцейського та приватного підприємця "на гарячому": під час отримання чергової частини неправомірної вигоди.
Вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.
Четверо відсторонених
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Херсонщини, після обшуків Департамент патрульної поліції проводить службове розслідування.
Наразі встановлюється причетність і інших посадових осіб Управління патрульної поліції в Херсонській області до вчинення даного кримінального правопорушення.
Наказом керівництва уже відсторонили трьох поліцейських, а також начальника управління області. У Департаменті додали: засуджують працівників, які своїми діями порушують закон,
Останні інциденти за участю правоохоронців:
- На Черкащині колишнього та чинного працівників обласної поліції звинувачують в організації незаконних прослушок. Підозрювані продавали приватну інформацію.
- На Миколаївщині поліцейського підозрюють у побитті чоловіка. Так правоохоронець намагався отримати зізнання.
- У Києві на хабарі затримали поліцейську. Вона за 60 тисяч гривень обіцяла амністію підозрюваній у справі про збут наркотиків.
- На Київщині 24 серпня 2021 року поліцейський збив пішохода.