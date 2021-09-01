30 серпня у приміщенні управління патрульної поліції ДБР проводило обшуки. Тоді ж Департамент патрульної поліції почав службове розслідування.

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Як діяла схема

За сприяння поліцейського Управління патрульної поліції в Херсонській області та приватного підприємця. На постах поліції пропускалися вантажівки з понаднормовою вагою.

Щоб проїхати безперешкодно і уникнути перевірки, водії зверталися до приватного підприємця, який домовлявся з поліцейськими щодо вільного проїзду на тому, чи іншому посту.

Так з поборів зловмисники за тиждень заробляли не менше 30 тисяч гривень. Працівники ДБР затримали поліцейського та приватного підприємця "на гарячому": під час отримання чергової частини неправомірної вигоди.

Вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

Четверо відсторонених

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Херсонщини, після обшуків Департамент патрульної поліції проводить службове розслідування.

Наразі встановлюється причетність і інших посадових осіб Управління патрульної поліції в Херсонській області до вчинення даного кримінального правопорушення.

Наказом керівництва уже відсторонили трьох поліцейських, а також начальника управління області. У Департаменті додали: засуджують працівників, які своїми діями порушують закон,

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