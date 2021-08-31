Бойовик у лютому 2014 року вступив до так званої "Ялтинської роти народної самооборони Криму". Він патрулював українські міста зі зброєю.

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Що відомо про діяльність затриманого

За даними СБУ, впродовж лютого – березня 2014 року бойовик брав активну участь у протидії мирним акціям. Також він залякував патріотично налаштованих мешканців окупованого Криму.

Військове керівництво Росії "оцінило" сприяння зловмисника окупаційній "адміністрації" на території півострова. Зокрема, міністерство оборони країни-агресорки нагородило його медаллю.



У Росії нагородили бойовика медаллю / Фото пресслужб СБУ

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СБУ затримала зловмисника після його приїзду на материкову Україну. Наразі йому повідомили про підозру.

Правоохоронці розв'язують питання про обрання бойовику запобіжного заходу.