Агентура налічувала декілька осіб. Вони публікували дописи від імені "лідерів громадської думки".

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СБУ викрила інтернет-агентуру спецслужб Росії

За завданням своїх "кураторів" зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж державного кордону нашої країни,

– розповіли в СБУ.

Також спецслужби Росії відпрацьовували з агентами так звані "цільові інформаційні завдання щодо дискредитації Кримської платформи", її результатів та учасників.

У СБУ розповіли, що за поширення контенту зловмисники щомісяця отримували гроші. Їх надсилали через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Служба безпеки України встановила, що:

в агентуру входило декілька місцевих жителів;

інформацію для "публікацій" вони брали з пропагандистських інтернет-ресурсів Росії, а також – сайтів незаконних збройних формувань самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Зверніть увагу! Слідчі повідомили одному з організаторів групи про підозру за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Йому загрожує до 3 років тюрми. Матеріали кримінальної справи вже скерували в суд.

Слідчі проводять слідство, щоб притягнути до відповідальнсоті інших осіб, причетних до злочину.

Реакція Росії на саміт Кримської платформи: коротко