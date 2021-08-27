Відразу після окупації Криму підозрюваний утік туди. За даними правоохоронців, перебуваючи на окупованих територіях, він усіляко сприяв російській агресії.
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Підозрюваний – етнічний татарин. У Криму він створив громадську організацію, метою якої було начебто "об'єднання кримськотатарського народу".
Насправді чоловік почав активну агітацію кримськотатарського населення. Коли люди не погоджувалися з його ідеями, підозрюваний ініціював переслідування з боку окупаційної влади.
За даними СБУ справжньою метою організації, яку очолив підозрюваний, була:
- агітація кримського населення, зокрема етнічних татар, за визнання легітимності факту окупації півострова;
- агітація щодо визнання російської окупаційної влади;
- агітація людей взяти участь у виборах президента Росії.
Діяльність СБУ: останні новини
- СБУ викрила групу зловмисників, які намагалася переконати офіцера Служби "кришувати" їхню незаконну діяльність. Мовилося про контрабанду товарів з тимчасово окупованих територій Донбасу через акваторію Азовського моря. За такі "послуги" працівнику СБУ пропонували хабар у розмірі 5 тисяч доларів.
- Окрім того, СБУ вдалося ліквідувати потужну ботоферму, яка діяла на території Луцька. Зловмисники агітували до порушення територіальної цілісності України.