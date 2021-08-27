Відразу після окупації Криму підозрюваний утік туди. За даними правоохоронців, перебуваючи на окупованих територіях, він усіляко сприяв російській агресії.

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Підозрюваний – етнічний татарин. У Криму він створив громадську організацію, метою якої було начебто "об'єднання кримськотатарського народу".

Насправді чоловік почав активну агітацію кримськотатарського населення. Коли люди не погоджувалися з його ідеями, підозрюваний ініціював переслідування з боку окупаційної влади.

За даними СБУ справжньою метою організації, яку очолив підозрюваний, була:

агітація кримського населення, зокрема етнічних татар, за визнання легітимності факту окупації півострова;

агітація щодо визнання російської окупаційної влади;

агітація людей взяти участь у виборах президента Росії.

Зауважте! Наразі тривають слідчо-розшукові дії. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує позбавлення волі терміном від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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