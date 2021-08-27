Сразу после оккупации Крыма подозреваемый бежал туда. По данным правоохранителей, находясь на оккупированных территориях, он всячески способствовал российской агрессии.
Заметьте Правительство согласовало законопроект, который позволит СБУ признавать организации террористическими
Подозреваемый – этнический татарин. В Крыму он создал общественную организацию, целью которой было якобы "объединение крымскотатарского народа".
На самом деле мужчина начал активную агитацию крымскотатарского населения. Когда люди не соглашались с его идеями, подозреваемый инициировал преследование со стороны оккупационных властей.
По данным СБУ настоящей целью организации, которую возглавил подозреваемый, была:
- агитация крымского населения, в частности этнических татар, за признание легитимности факта оккупации полуострова;
- агитация о признании российской оккупационной власти;
- агитация людей принять участие в выборах президента России.
Деятельность СБУ: последние новости
- СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые пыталась убедить офицера Службы "крышевать" их незаконную деятельность. Речь шла о контрабанде товаров с временно оккупированных территорий Донбасса через акваторию Азовского моря. За такие "услуги" работнику СБУ предлагали взятку в размере 5 тысяч долларов.
- Кроме того, СБУ удалось ликвидировать мощную ботоферму, которая действовала на территории Луцка. Злоумышленники агитировали к нарушению территориальной целостности Украины.