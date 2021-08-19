По заданиям "кураторов" они агитировали за присоединение восточных областей к РФ. Для распространения в интернете деструктивных публикаций были созданы тысячи фейковых аккаунтов.

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Для сокрытия противоправной деятельности они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. "Технику" разместили по шести подпольным адресам.

Деньги за распространение вражеского контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы,

– отметили в СБУ.

Установлено, что один из организаторов ботофермы – житель областного центра. Во время обысков по адресам расположения "организации" правоохранители обнаружили:

GSM-шлюзы;

компьютерное оборудование;

банковские карты;

больше тысячи сим-карт операторов мобильной связи;

финансовые документы

и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности виновных лиц.

Служба безопасности ликвидировала в Луцке мощную ботоферму / Фото СБУ