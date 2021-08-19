Российская спецслужба хотела получить информатора в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала местная атомная электростанция.
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Россияне решили завербовать сотрудника СБУ из-за давления на его отца, который во время посещения РФ по личным делам был задержан сотрудниками ФСБ,
– сообщили в СБУ.
Однако офицер остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества с врагом, несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения.
В Службе безопасности добавляют, что установили кадровых офицеров ФСБ России, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ, это:
- Алексей Демченко;
- Дмитрий Картавцев.
СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, которые вербовали украинских офицеров: смотрите видео