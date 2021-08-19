Російська спецслужба хотіла отримати інформатора у Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила місцева атомна електростанція.
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Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ,
– повідомили в СБУ.
Однак офіцер залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці з ворогом, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди.
У Службі безпеки додають, що встановили кадрових офіцерів ФСБ Росії, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ, це:
- Олексій Демченко;
- Дмитро Картавцев.
СБУ викрила співробітників ФСБ, які вербували українських офіцерів: дивіться відео