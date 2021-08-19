Російська спецслужба хотіла отримати інформатора у Запорізькій області. Це зумовлено тим, що, окрім секретних документів української спецслужби, ФСБ цікавила місцева атомна електростанція.

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Росіяни вирішили завербувати співробітника СБУ через тиск на його батька, який під час відвідування РФ в особистих справах був затриманий співробітниками ФСБ,

– повідомили в СБУ.

Однак офіцер залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці з ворогом, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди.

У Службі безпеки додають, що встановили кадрових офіцерів ФСБ Росії, які безпосередньо реалізовували операцію із вербування співробітника СБУ, це:

Олексій Демченко;

Дмитро Картавцев.

Зверніть увагу! У Службі безпеки України наголосили, що це вже не перший випадок, коли українські офіцери давали гідну відповідь спробам схилити їх до державної зради.

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