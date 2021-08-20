За даними СБУ, мовиться про постачання партію тютюнових виробів через акваторію Азовського моря. На окупованих територіях України виготовили 400 ящиків продукції – вартість такої партії на чорному ринку становить майже 3 мільйони гривень.
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Зловмисники просили офіцера СБУ, щоб він допоміг їм безпечно перемістити товар на підконтрольну уряду територію Донецької області. За це пропонували 5 тисяч доларів хабаря.
Наразі правоохоронці готуються повідомити зловмисникам про підозру. Окрім того, проводять заходи, щоб виявити інших учасників схеми.
На місці події тривають роботи: правоохоронці вилучають незаконно ввезені тютюнові вироби та транспортні засоби.
СБУ викрили контрабандистів з окупованих територій / СБУ
Діяльність СБУ: останні новини
- Фахівцям з СБУ вдалося ліквідувати у Луцьку потужну ботоферму, яка закликала до порушення територіальної цілісності України. У мережі зловмисники агітували за приєднання східних областей до Росії. Відповідне завдання зловмисники отримували від кураторів.
- Окрім того, у серпні СБУ викрила 2 співробітників ФСБ, які намагалися завербувати офіцера Служби. Зловмисники хотіли дізнатися деталі про функціонування атомної електростанції на території Запорізької області.
- Також СБУ викрили агента головної розвідки генерального штабу збройних сил Росії. Він отримував зарплату за те, що шпигував за українською армією.