За даними СБУ, мовиться про постачання партію тютюнових виробів через акваторію Азовського моря. На окупованих територіях України виготовили 400 ящиків продукції – вартість такої партії на чорному ринку становить майже 3 мільйони гривень.

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Зловмисники просили офіцера СБУ, щоб він допоміг їм безпечно перемістити товар на підконтрольну уряду територію Донецької області. За це пропонували 5 тисяч доларів хабаря.

Наразі правоохоронці готуються повідомити зловмисникам про підозру. Окрім того, проводять заходи, щоб виявити інших учасників схеми.

На місці події тривають роботи: правоохоронці вилучають незаконно ввезені тютюнові вироби та транспортні засоби.

СБУ викрили контрабандистів з окупованих територій / СБУ

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