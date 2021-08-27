Агентура насчитывала несколько человек. Они публиковали сообщения от имени "лидеров общественного мнения".
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СБУ разоблачила интернет-агентуру спецслужб России
По заданию своих "кураторов" злоумышленники призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны,
– рассказали в СБУ.
Также спецслужбы России отрабатывали с агентами так называемые "целевые информационные задачи по дискредитации Крымской платформы", ее результатов и участников.
В СБУ рассказали, что за распространение контента злоумышленники ежемесячно получали деньги. Их присылали через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
Служба безопасности Украины установила, что:
- в агентуру входило несколько местных жителей;
- информацию для "публикаций" они брали из пропагандистских интернет-ресурсов России, а также – сайтов незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса.
Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Следователи проводят следствие, чтобы привлечь к ответственности других лиц, причастных к преступлению.
Реакция России на саммит Крымской платформы: коротко
- В России бурно отреагировали на саммит Крымской платформы. Ведь она имеет целью способствовать деоккупации Крыма.
- Глава МИД России Сергей Лавров даже назвал мероприятие "пустой русофобской акцией".
- В день проведения саммита, 23 августа, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал саммит "антироссийским".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Крымская платформа уже стала поражением для России, однако этого недостаточно. Именно поэтому Украина будет работать в дальнейшем.