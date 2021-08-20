Слідча обіцяла, що вона навіть у СІЗО не потрапить, якщо заплатить таку суму. Поліцейську затримали під час одержання грошей – втім, це було інсценування й хабарницю одразу затримали.

Цікаво Поліція Києва 2 роки доводиться зберігати місткості з сечею як речовий доказ

Тепер вона може й сама потрапити за ґрати. Слідство веде прокуратура спільно з ДБР.

У Києві впіймали поліцейську, яка вимагала хабар / Фото Київської прокуратури

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