Слідча обіцяла, що вона навіть у СІЗО не потрапить, якщо заплатить таку суму. Поліцейську затримали під час одержання грошей – втім, це було інсценування й хабарницю одразу затримали.
Цікаво Поліція Києва 2 роки доводиться зберігати місткості з сечею як речовий доказ
Тепер вона може й сама потрапити за ґрати. Слідство веде прокуратура спільно з ДБР.
У Києві впіймали поліцейську, яка вимагала хабар / Фото Київської прокуратури
Інші новин про поліцію
- У Львові суд поновив на посаді майора поліції Андрія Ющика, який у липні 2020 року втік із місця смертельної ДТП. Окрім цього йому виплатять середню зарплатню за період судового процесу.
- У Києві викрили керівника поліції, який влаштував на роботу мешканця Львова. Той не виконував своїх обов’язків й взагалі не з’являвся на службі, але отримував зарплату протягом 4 років.