Следователь обещала, что она даже в СИЗО не попадет, если заплатит такую сумму. Полицейскую задержали при получении денег – впрочем, это была инсценировка и взяточницу сразу задержали.

Интересно Полиции Киева 2 года приходится хранить емкости с мочой как вещественное доказательство

Теперь она может и сама попасть за решетку. Следствие ведет прокуратура совместно с ГБР.

В Киеве поймали полицейскую, которая требовала взятку / Фото Киевской прокуратуры

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