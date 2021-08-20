Следователь обещала, что она даже в СИЗО не попадет, если заплатит такую сумму. Полицейскую задержали при получении денег – впрочем, это была инсценировка и взяточницу сразу задержали.
Интересно Полиции Киева 2 года приходится хранить емкости с мочой как вещественное доказательство
Теперь она может и сама попасть за решетку. Следствие ведет прокуратура совместно с ГБР.
В Киеве поймали полицейскую, которая требовала взятку / Фото Киевской прокуратуры
Другие новости о полиции
- Во Львове суд восстановил в должности майора полиции Андрея Ющика, который в июле 2020 года скрылся с места смертельного ДТП. Кроме этого ему выплатят среднюю зарплату за период судебного процесса.
- В Киеве разоблачили руководителя полиции, который устроил на работу жителя Львова. Тот не выполнял своих обязанностей и вообще не появлялся на службе, но получал зарплату в течение 4 лет.