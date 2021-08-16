Эти деньги злоумышленники, вероятно, делили между собой. Такие копы нанесли ущерб государству на сумму около 400 тысяч гривен.

Другая история о коррупции Обыски в Киеве обнаружили коррупцию на строительстве Подольского моста

Полицейских обнаружила внутренняя служба

Мошенничество выявила внутренняя служба Нацполиции, которая занимается подобными делами. 13 августа следователями было сообщено подозрение в совершении преступления.

Полицейские воровали деньги в течение 2016 – 2019 годов.

Жил во Львове, но "работал" в Киеве

Следствие установило, что львовянин вступил в сговор со своим руководителем с целью личного обогащения. Сейчас уже экс-работник внутренних органов на работу не ходил и служебные обязанности не выполнял вообще. Его руководитель покрывал это.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.