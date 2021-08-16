Следствие установило, что по документам на мосту покрасили 33 метра железобетонных плит. Впрочем, на самом деле эти работы не были выполнены.

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Что установило следствие

В апреле 2017 года между коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев" и ООО "Эко-Строй-Трейд" заключен договор генподряда на выполнение работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве".

В июле 2020 года исполняющий обязанности директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года, в которые были внесены сведения о выполнении в течение апреля-мая 2020 года работы по окраске низа железобетонных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 метров.

Эксперты не увидели выполненных работ

Впрочем, эксперты провели обследование моста и выяснили, что такие работы не выполнялись. По подсчетам правоохранителей, местному бюджету нанесен ущерб на 4,5 миллиона гривен.

Обыски проводятся в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов дела продолжаются обыски.