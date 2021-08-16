Ці гроші зловмисники, ймовірно, ділили між собою. Такі копи завдали збитків державі на суму близько 400 тисяч гривень.

Інша історія про корупцію Обшуки у Києві: виявили корупцію на будівництві Подільського мосту

Поліцейських виявила внутрішня служба

Шахрайство виявила внутрішня служба Нацполіції, яка займається подібними справами. 13 серпня слідчими була повідомлена підозра у скоєнні злочину.

Поліцейські крали гроші протягом 2016 – 2019 років.

Живу у Львові, але "працював" у Києві

Слідство встановило, що львів’янин вступив у змову зі своїм керівником з метою особистого збагачення. Нині вже експрацівник внутрішніх органів на роботу не ходив й службові обов’язки не виконував взагалі. Його керівник покривав це.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.