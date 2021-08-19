После этой аварии он написал рапорт на увольнение. Однако впоследствии сказал, что его заставили это сделать.
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Что известно об этом ДТП
19 июля оперуполномоченный сектора криминальной полиции Стрыйского отдела полиции Андрей Ющик ехал на своем служебном авто “ВАЗ-2107”. Он сбил пешехода неподалеку от Стрыя. После этого майор полиции скрылся с места ДТП.
Пострадавший получил очень тяжелые травмы и впал в кому. Впоследствии, несмотря на усилия медиков, мужчина умер.
Якобы заставили уволиться
34-летнего полицейского разыскали через 3 дня после этого ДТП. Его сразу уволили из правоохранительных органов и делом начало заниматься ГБР.
Иск в суд, чтобы восстановиться в должности в полиции, Ющик подал в сентябре 2020 года. А рассмотрели иск в июне следующего года.
Это сделал Львовский окружной административный суд. Ющик пояснил в суде, что написать рапорт на увольнение его вынудило районное руководство.
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Писал и 2 рапорт
Но он увольняться тогда не хотел. Также он сказал, что на следующий день после увольнения написал встречный рапорт на имя начальникам полиции Львовщины.
В нем он попросил не рассматривать предыдущий рапорт на увольнение. Такую просьбу мужчина объяснил тем, что первый рапорт написал посреди ночи "в состоянии сильного душевного волнения".