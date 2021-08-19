Після цієї аварії він написав рапорт на звільнення. Проте згодом сказав, що його змусили це зробити.

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Що відомо про цю ДТП

19 липня оперуповноважений сектору кримінальної поліції Стрийського відділу поліції Андрій Ющик їхав на своєму службовому авто “ВАЗ-2107”. Він збив пішохода неподалік від Стрия. Після цього майор поліції втік з місця ДТП.

Потерпілий отримав дуже тяжкі травми та впав у кому. Згождом, попри зусилля медиків, чоловік помер.

Звільнитися нібито змусили

34-річного поліцейського розшукали через 3 дні після цієї ДТП. Його одразу звільнили з правоохоронних органів та справою почало займатися ДБР.

Позов до суду, щоб поновитись на посаді у поліції, Ющик подав у вересні 2020 року. А розглянули позов у червні наступного року.

Це зробив Львівський окружний адміністративний суд. Ющик пояснив у суді, що написати рапорт на звільнення його змусило районне керівництво.

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Писав і 2 рапорт

Але він звільнятися тоді не хотів. Також він сказав, що наступного дня після звільнення написав зустрічний рапорт на ім'я начальникам поліції Львівщини.

У ньому він попросив не розглядати попередній рапорт на звільнення. Таке прохання чоловік пояснив тим, що перший рапорт написав посеред ночі "у стані сильного душевного хвилювання".