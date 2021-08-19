Изъятые более 2 лет назад вещественные доказательства содержатся в Голосеевском управлении полиции Киева.
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Полиция хранит емкости с мочой
Правоохранители отметили, что уголовное производство в отношении людей, задержанных при подготовке к возможному срыву Марша равенства 2019 года, передали в суд.
В то же время управление полиции вынуждено хранить изъятые вещественные доказательства:
- 15 пакетов с презервативами с веществом мутно-желтого цвета с резким запахом;
- 2 пластиковые бочки емкостью 55 литров с веществом мутно-желтого цвета с резким запахом;
- 2 опрыскивателя емкостью 5 литров с веществом мутно-желтого цвета с резким запахом.
Во время досудебного расследования и до момента разрешения суда утилизировать эти вещественные доказательства запрещено.
Попытка срыва Марша равенства: что известно
- В Киеве еще в июне 2019 года 9 человек задержали в связи с подготовкой возможных действий для срыва Марша равенства. Подозреваемым инкриминируется покушение на групповое хулиганство.
- На акцию против Марша равенства в Киеве планировали пронести 200 наполненных экскрементами презервативов, чтобы забрасывать ими участников Марша и полицейских.
- 26 марта 2021 года обвинительный акт направили в суд, а 31 марта состоялся единственный суд. На нем приняли решение о назначении предварительного заседания суда на 16 июля.