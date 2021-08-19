Вилучені більш ніж 2 роки тому речові докази зберігають у Голосіївському управлінні поліції Києва.

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Поліція зберігає місткості з сечею

Правоохоронці зазначили, що кримінальне провадження щодо людей, яких затримали при підготовці до можливого зриву Маршу рівності 2019 року, передали до суду.

Водночас управління поліції змушене зберігати вилучені речові докази:

  • 15 пакетів з презервативами з речовиною мутно-жовтого кольору з різким запахом;
  • 2 пластикові бочки місткістю 55 літри з речовиною мутно-жовтого кольору з різким запахом;
  • 2 оприскувачі місткістю 5 літрів з речовиною мутно-жовтого кольору з різким запахом.

Під час досудового розслідування та до моменту дозволу судом утилізувати ці речові докази заборонено.

Спроба зриву Маршу рівності: що відомо

  • У Києві ще в червні 2019 року 9 людей затримали у зв'язку з підготовкою можливих дій для зриву Маршу рівності. Підозрюваним інкримінується замах на групове хуліганство.
  • На акцію проти Маршу рівності в Києві планували пронести 200 наповнених екскрементами презервативів, щоб закидати ними учасників Маршу і поліцейських.
  • 26 березня 2021 року обвинувальний акт скерували до суду, а 31 березня відбувся єдиний суд. На ньому ухвалили рішення про призначення підготовчого засідання суду на 16 липня.