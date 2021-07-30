Учасникам акції намагались завадити радикали. Вони протестували з гаслами "Зеленський, зупини крінж".
До теми Під Офісом Президента виникли сутички, була акція ЛГБТ-спільноти: фото, відео
Були заворушення
Між протестувальниками виникли конфлікти. Правоохоронці намагались зупинити сутички, використовували навіть сльозогінний газ. Двох порушників затримали.
Представники руху "Традиція і порядок" намагались прорватись до будівлі Офісу Президента, але поліція їх відтіснила.
Вечірка триває
Згодом все стало спокійно. Учасники акції влаштували дискотеку у стилі рейв, як і обіцяли. Наразі на Банковій можна побачити танці під техно.
Одягнені люди у яскраві костюми, дехто – напівоголений. В руках тривають прапори ЛГБТ-спільноти.
Яскрава вечірка під ОП / Фото "Новини LIVE":