У поліції Києва 24 каналу повідомили, що сутички були, але наразі все спокійно. Про наявність постраждалих поки не сказали.

До речі У Будапешті пройшов багатотисячний мітинг проти закону про "ЛГБТ-пропаганду": фото, відео

Як відбувався протест

Представники ЛГБТ-спільноти хотіли провести прайд у форматі рейву. Однак без заворушень не обійшлось. Між радикалами та мітингувальниками виник конфлікт.

Щоб втихомирити ситуацію, поліція застосувала сльозогінний газ. Також затримали кількох найбільш активних порушників правопорядку, пише ТСН.

Сутички під Офісом Президента, дивіться відео:

Що вимагали демонстранти

Уповноважена з прав людини Людмила Денисова зазначала, що учасники акції підтримують ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.

Посадовиця закликала поліцію гарантувати безпеку учасників та забезпечувати правопорядок.

Зверніть увагу! Коли відбувався протест, біля будівлі Офісу Президента знайшли підозрілу сумку. Підозрювали, що там може бути вибухівка, тому спеціалісти проводили перевірку.

Потім виник інший мітинг, на який зібрались противники прайду.



Мітинг противників прайду / Фото Владислава Соловйова, 24 канал

Заворушення під час акції протесту / Фото "Апостроф" та "Артефакт":