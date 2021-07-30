В полиции Киева 24 каналу сообщили, что столкновения были, но пока все спокойно. О наличии пострадавших пока не сказали.

Кстати В Будапеште прошел многотысячный митинг против закона о "ЛГБТ-пропаганде": фото, видео

Как происходил протест

Представители ЛГБТ-сообщества хотели провести прайд в формате рейва. Однако без беспорядков не обошлось. Между радикалами и митингующими возник конфликт.

Также задержали нескольких наиболее активных нарушителей правопорядка, пишет ТСН.

Столкновения под Офисом Президента, смотрите видео:

Что требовали демонстранты

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отмечала, что участники акции поддерживают принятие законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Чиновница призвала полицию гарантировать безопасность участников и обеспечивать правопорядок.

Обратите внимание! Когда проходил протест у здания Офиса Президента нашли подозрительную сумку. Подозревали, что там может быть взрывчатка, поэтому специалисты проводили проверку.

Затем возник другой митинг, на который собрались противники прайда.

Митинг противников прайда / Фото Владислава Соловьева, 24 канал

Беспорядки во время акции протеста / Фото "Апостроф" и "Артефакт":