Документ передбачає заборону "гей-пропаганди" серед неповнолітніх. Учасники акції вийшли з протестом проти останніх дій угорської влади.
До теми Угорщина винесе на референдум скандальний закон щодо ЛГБТ-спільноти
Учасники ЛГБТ-прайду протестували проти закону Орбана
Учасники масштабного параду пройшлися 24 липня столицею Угорщини і заполонили місто. Вони скандували проти обурливого закону Орбана.
Представник щорічного Budapest Pride Джоджо Маєрсік заявив, що під час ходи не святкують і не згадують історичну боротьбу ЛГБТ-руху. У 2021 році подія спрямована проти політики прем'єра Орбана.
Багато людей з ЛГБТ-спільноти бояться і більше не відчувають, що вони мають якесь майбутнє в цій країні,
– наголосив він.
Учасники пройшли через центр Будапешта і перетнули річку Дунай Мостом Свободи. До ходи також долучилися деякі опозиційні політики. Зокрема мер Будапешта Гергей Карачонь, суперник Орбана на виборах у 2022 році.
Одна з учасниць Budapest Pride розповіла, що ситуація в країні наразі просто жахлива. 16-річна дівчина планує поїхати з Угорщини, якщо надалі все буде тільки погіршуватися.
Багатотисячний ЛГБТ-парад у Будапешті / Фото Associated Press
В Угорщині заборонили "гей-пропаганду": що відомо
- В Угорщині з 8 липня набув чинності закон про заборону "гей-пропаганди" серед неповнолітніх. Він обмежує інформування про гомо- та транссексуальність.
- Документ ухвалили за підтримки прем'єр-міністра Віктор Орбана. Влада пояснила, що його метою є нібито захист неповнолітніх. Водночас активісти вважають це ударом по ЛГБТ-спільноті.
- У Європі різко розкритикували ухвалення цього закону. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала його "ганьбою". Мовляв, це є не тільки дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації, але й суперечить фундаментальним цінностям Євросоюзу.
- Крім цього, ЄС позбавить Угорщину та Польщу фінансування через утиски ЛГБТ-спільноти.