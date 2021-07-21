Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Це трапилось у прямому ефірі на його офіційній сторінці в фейсбуці.

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Угорщина проведе референдум

Віктор Орбан заявив, що у країні проведуть референдум щодо закон. Все для того, щоб зняти всі питання.

У скандальному законі мовиться про те, що його мета – забезпечити захист дітей і боротьбу з педофілією. Офіційно він називається Закон про захист дітей.

Проте європейська спільнота критикує закон через дискримінацію щодо членів ЛГБТ. Через нього Євросоюз подав до суду на Будапешт.

Адже закон передбачає:

заборону висвітлення гомосексуалізму і трансгендерів на телешоу для неповнолітніх, а також у шкільній програмі;

прирівнює гомосексуальність до педофілії.

Закон суперечить Хартії основних прав Євросоюзу

Євроспільнота відзначає, що закон суперечить статті 21 Хартії основних прав Європейського Союзу. Там мовиться, що "стигматизація ЛГБТ являє собою явне порушення їх основного права на гідність".

Ба більше, Угорщина не визнає одностатеві шлюби, у 2020 році там заборонили одностатевим парам усиновлювати дітей, а також угорцям не можна змінювати стать.

Що передувало заяві прем'єра

З 8 липня 2021 року в Угорщині почав діяти закон про заборону "гей-пропаганди" серед неповнолітніх. Влада наполягає, що хоче їх захистити.

Цей документ обмежує інформування про гомо- та транссексуальність. Приміром, учителям заборонили говорити під час уроків, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки.

У Європі критикують документ. Скажімо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала документ "ганьбою". Вона заявила, що він є не тільки дискримінує за ознакою сексуальної орієнтації, але й суперечить фундаментальним цінностям Євросоюзу.

Зверніть увагу! Через запровадження закону 11 липня євродепутати проголосували за запуск механізму скорочення фінансування країн, які порушують верховенство права. До них належить Угорщина.